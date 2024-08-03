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Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: ориентировочное время начало боя – 23:30 мск

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: ориентировочное время начало боя — 23:30 мск
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Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в соглавном событии которого непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с поляком Михалом Олексейчуком.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и ни одного поражения.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное время начало боя Магомедов – Олексейчук – 23:30 мск.

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