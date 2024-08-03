Пострадавший в драке с бойцом ММА Ивашкиным написал на него заявление в полицию

26-летний житель Красноярска, пострадавший в драке с бойцом смешанных единоборств Владимиром Ивашкиным, снял побои и написал на него заявление в полицию.

Согласно информации телеграм-канала MASH, в больнице врачи диагностировали у мужчины перелом носовой перегородки, скуловой кости и сотрясение мозга. Пострадавший ожидает услышать от Ивашкина публичные извинения.

Сегодня днём стало известно, что Владимир Ивашкин избил мужчину в Красноярске из-за конфликта на дороге. По словам Ивашкина, пострадавший не пропустил его на кольцевом повороте, а потом нахамил.

Владимир — один из самых возрастных бойцов ММА в России, на его счету 14 побед и 11 поражений. Ивашкин является депутатом от КПРФ в городе Назарово (Красноярский край). В 2023 году был участником шоу на СТС «Суперниндзя».