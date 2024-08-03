Дастин Порье готов подраться с Арманом Царукяном за временный титул UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье готов подраться с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном за временный титул UFC в категории до 70 кг.

«Да, мне интересно провести бой с Арманом за временный титул UFC. Мне хотелось бы посмотреть, что лига будет делать дальше. Продолжит ли Арман ждать Ислама? Не знаю, когда Ислам планирует вернуться. Исходя из того, что я видел, ему придётся лечь на операцию. Лёгкий вес стал абсолютно безумным в последние годы», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.