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Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начало боя – 00:00 мск

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начало боя — 00:00 мск
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Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в главном событии которого непобеждённый российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов сразится с американцем Кори Сэндхагеном.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное время начало боя Сэндхагена и Нурмагомедова – 00:00 мск.

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