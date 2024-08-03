Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: ориентировочное время начало боя — 00:00 мск

Сегодня, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в главном событии которого непобеждённый российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов сразится с американцем Кори Сэндхагеном.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное время начало боя Сэндхагена и Нурмагомедова – 00:00 мск.