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Шакур Стивенсон назвал дату возможного боя с Джервонтой Дэвисом

Шакур Стивенсон назвал дату возможного боя с Джервонтой Дэвисом
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон подтвердил слухи о переговорах с соотечественником Джервонтой Дэвисом, а также назвал потенциальную дату поединка.

«Были ли переговоры? Да. Единственное, что я знаю, — их команда хотела устроить бой, мы же попросили отправить предложение. Мы ещё ничего не знаем, но этот бой должен состояться.

Может ли бой состояться 23 ноября? Да, определённо. Это крупнейший поединок в боксе сейчас.

Сомневаюсь, что есть бой, сопоставимый по привлекательности. Возможно, противостояние Кроуфорда и Альвареса находится на этом же уровне», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее стало известно, что Стивенсон может выступить в шоу Бивола и Бетербиева в октябре.

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