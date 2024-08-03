Денис Тюлюлин уступил Седрику Дюма единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Денис Тюлюлин уступил единогласным решением судей (27-29, 27-29, 27-30) представителю США Седрику Дюма по итогу трёх раундов на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби.

Для Дениса это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее бойцы должны были встретиться в октагоне на турнире UFC on ABC 6, который состоялся 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако американский боец был вынужден сняться из-за проблем с перелётом.

Денису Тюлюлину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В марте 2022 года он впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в UFC одна победа и четыре поражения.

В активе Седрика Дюма девять побед и два поражения. В последнем поединке Дюма проиграл нокаутом в первом раунде Нурсултону Рузибоеву.