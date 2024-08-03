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Денис Тюлюлин уступил Седрику Дюма единогласным решением судей

Денис Тюлюлин уступил Седрику Дюма единогласным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Денис Тюлюлин уступил единогласным решением судей (27-29, 27-29, 27-30) представителю США Седрику Дюма по итогу трёх раундов на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби.

Для Дениса это поражение стало четвёртым подряд.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Седрик Дюма (W) — Денис Тюлюлин
03 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Седрик Дюма
Окончено
UD
Денис Тюлюлин

Ранее бойцы должны были встретиться в октагоне на турнире UFC on ABC 6, который состоялся 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако американский боец был вынужден сняться из-за проблем с перелётом.

Денису Тюлюлину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В марте 2022 года он впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в UFC одна победа и четыре поражения.

В активе Седрика Дюма девять побед и два поражения. В последнем поединке Дюма проиграл нокаутом в первом раунде Нурсултону Рузибоеву.

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