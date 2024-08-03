Махачев оценил победу Мухаммада в титульном бою с Эдвардсом

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американца Белала Мухаммада в поединке с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 304.

Напомним, Мухаммад победил единогласным решением и стал новым обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Белал не оставил Эдвардсу ни единого шанса. Он побил его везде. Была пара ситуаций, когда он заставил нас понервничать, но теперь Мухаммад стал чемпионом», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.