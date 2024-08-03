Виктория Дудакова вышла на поединок против Сэм Хьюз с флагом России

Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) вышла на поединок против представительницы США Сэм Хьюз с российским флагом. Для россиянки этот поединок станет третьим в американской лиге.

Фото: Кадр из официальной трансляции турнира UFC

Напомним, Виктория Дудакова попала в промоушен UFC через телевизионное шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.

Ранее Виктория Дудакова назвала фаворита в потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе соотечественником Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном.