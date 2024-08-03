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Виктория Дудакова проиграла Сэм Хьюз на турнире UFC в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (8-0) встретилась с американкой Сэм Хьюз (6-9-1).

Через полторы минуты после начала Дудакова, поддавливавшая соперницу в стойке, провела успешный тейкдаун. Середина раунда прошла в клинче у клетки. По занавес пятиминутки Дудакова отметилась серией акцентированных попаданий в стойке.

Хьюз активно начала второй отрезок, но спустя минуту снова пропустила тейкдаун. В концовке раунда Дудакова сбросила темп, чем и попыталась воспользоваться американка, донёсшая несколько ударов руками.

В начале третьего раунда Дудакова неподготовленно провела проход в ноги, из-за чего оказалась под соперницей, но сумела встать и ответить результативным тейкдауном.

Результат поединка: победа Сэм Хьюз раздельным решением.