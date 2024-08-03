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Появились судейские записки поединка Дудакова — Хьюз

Появились судейские записки поединка Дудакова — Хьюз
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Официально опубликованы судейские записки поединка в женском минимальном весе UFC (до 52 кг) между россиянкой Викторией Дудаковой и представительницей США Сэм Хьюз.

Фото: Официальный аккаунт UFC в социальных сетях

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз (W)
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Сэм Хьюз
Окончено
SD
Виктория Дудакова

Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Для Виктории это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, Виктория Дудакова попала в промоушен UFC через телевизионное шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. Теперь в UFC Виктория имеет две победы и одно поражение.

Ранее Виктория Дудакова назвала фаворита в потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе соотечественником Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном.

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