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Шамиль Газиев победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей

Шамиль Газиев победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей
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Представитель Бахрейна, выступающий в тяжёлом весе UFC (до 120 кг), Шамиль Газиев победил единогласным решением судей американского бойца Дон'Тэйла Мэйса на турнире UFC on ABC 7, который идёт в Абу-Даби (ОАЭ). Бой продлился все три раунда.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шамиль Газиев (W) — Дон'Тэйл Мэйс
03 августа 2024, суббота. 20:40 МСК
Шамиль Газиев
Окончено
UD
Дон'Тэйл Мэйс

Для Газиева эта победа стала 14-й. Ранее в этом году он потерпел первое поражение в карьере, уступив в марте суринамскому бойцу Жаирзиньо Розенстрайку. Тогда Шамиль не смог продолжить поединок из-за травмы глаза.

В UFC Газиев попал через шоу Dana White Contendre Series, в котором появился в сентябре 2023 года. Тогда он победил удушающим приёмом Грега Веласко, после чего получил контракт с лигой. В дебютном поединке на турнире UFC 296 Шамиль одержал победу техническим нокаутом над Мартином Будаем.

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