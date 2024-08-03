Шамиль Газиев победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей

Представитель Бахрейна, выступающий в тяжёлом весе UFC (до 120 кг), Шамиль Газиев победил единогласным решением судей американского бойца Дон'Тэйла Мэйса на турнире UFC on ABC 7, который идёт в Абу-Даби (ОАЭ). Бой продлился все три раунда.

Для Газиева эта победа стала 14-й. Ранее в этом году он потерпел первое поражение в карьере, уступив в марте суринамскому бойцу Жаирзиньо Розенстрайку. Тогда Шамиль не смог продолжить поединок из-за травмы глаза.

В UFC Газиев попал через шоу Dana White Contendre Series, в котором появился в сентябре 2023 года. Тогда он победил удушающим приёмом Грега Веласко, после чего получил контракт с лигой. В дебютном поединке на турнире UFC 296 Шамиль одержал победу техническим нокаутом над Мартином Будаем.