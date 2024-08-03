Азамат Мурзаканов нокаутировал Алонзо Менифилда во втором раунде

Российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Азамат Мурзаканов победил представителя США Алонзо Менифилда нокаутом в конце второго раунда на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби. Для Мурзаканова эта победа стала 14-й подряд, и он по-прежнему остаётся непобеждённым.

Свой последний поединок Мурзаканов провёл в апреле на турнире UFC on ESPN 44. Его соперником был Джастин Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку. Россиянин одержал свою третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.

Алонзо Менифилд теперь имеет на своём счету 15 побед, пять поражений и одну ничью.