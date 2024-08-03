Азамат Мурзаканов: пусть кто-то из топ-5 попробует отобрать у меня ноль

Российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Азамат Мурзаканов высказался после победы над представителем США Алонзо Менифилдом на турнире UFC on ABC 7, который идёт в Абу-Даби.

«Я долго отсутствовал. Не выступал больше года и хочу обратиться к лиге. 14-0 никого не смущает в моём дивизионе? Пусть кто-то из топ-5 попробует отобрать у меня ноль. Он пропустил много ударов, оказался очень крепким. Спасибо ему за бой, парень с характером. Спасибо всем, кто приехал и поддерживает меня здесь. И спасибо тем, кто сидит у телевизоров и болеет за нас. Я ещё хотел бы сказать, что мне не нравится, когда меня ставят в прелимах. У меня 4-0 в UFC», — сказал Азамат в интервью после поединка.