«Буду первым, кто его нокаутирует». Топурия — об анонсе поединка с Холлоуэем

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия отреагировал на анонс поединка с известным американским бойцом Максом Холлоуэем на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«16-0 и всё ещё непобедимый. Буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя», — написал Илия на своей странице в социальных сетях.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).