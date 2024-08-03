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Уайт: Джонс занимает 3-е место в рейтинге Р4Р. И это самый позорный рейтинг в истории лиги

Уайт: Джонс занимает 3-е место в рейтинге Р4Р. И это самый позорный рейтинг в истории лиги
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Президент UFC Дана Уайт подверг критике рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий за то, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс занимает третье место в рейтинге.

«Джон Джонс сейчас занимает третье место в рейтинге pound-for-pound. Это, чёрт возьми, самый нелепый, позорный, глупый и ничего не значащий рейтинг в истории лиги», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале американского журналиста Кевина Иоле.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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