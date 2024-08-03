«Вперёд, братишка». Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем с Кори Сэндхагеном

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поддержал непобеждённого соотечественника и одноклубника Умара Нурмагомедова перед поединком с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в легчайшем весе американцем Кори Сэндхагеном.

Фото: Страница Ислама Махачева в социальных сетях

«Вперёд, братишка», — подписал Махачев фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести поединок ещё в августе 2023 года. Тогда бой сорвался из-за травмы плеча, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.