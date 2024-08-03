Волков иронично отреагировал на анонс реванша с Ганом

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков прокомментировал организацию реванша со вторым номером французом Сирилем Ганом, который состоится 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин иронично отреагировал на официальный постер с надписью «Ган – Волков 2».

«Два Волкова против одного Гана. Я так понимаю?» — написал Волков в социальных сетях.

Напомним, первый бой Волкова и Гана состоялся в июне 2021 года на UFC Fight Night 190 и завершился победой француза единогласным решением по итогам пяти раундов.

В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Волков победил по очкам соотечественника Сергея Павловича. Ган не выступал с сентября, когда на UFC Fight Night 226 досрочно остановил во втором раунде молдаванина Сергея Спивака.

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