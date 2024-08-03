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Тони Фергюсон досрочно проиграл Майклу Кьезе на UFC on ABC 7

Тони Фергюсон досрочно проиграл Майклу Кьезе на UFC on ABC 7
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В Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Бывший временный чемпион в лёгком весе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Майклом Кьезой.

Бойцы аккуратно стартовали, Фергюсон прессинговал, изредка постреливая лоу-киками, Кьеза же без ударов пытался удержать соперника на дистанции.

За две минуты до конца раунда Кьеза провёл тейкдаун и смог забрать спину, поймав Фергюсона на удушающий приём.

Результат поединка: победа Майкла Кьезы удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза (W)
03 августа 2024, суббота. 23:00 МСК
Тони Фергюсон
Окончено
SUB
Майкл Кьеза

Отметим, что поражение от Кьезы стало для 40-летнего Фергюсона восьмым подряд. Ранее американец проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и Пэдди Пимблетту.

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