Тони Фергюсон досрочно проиграл Майклу Кьезе на UFC on ABC 7

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Бывший временный чемпион в лёгком весе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Майклом Кьезой.

Бойцы аккуратно стартовали, Фергюсон прессинговал, изредка постреливая лоу-киками, Кьеза же без ударов пытался удержать соперника на дистанции.

За две минуты до конца раунда Кьеза провёл тейкдаун и смог забрать спину, поймав Фергюсона на удушающий приём.

Результат поединка: победа Майкла Кьезы удушающим приёмом в первом раунде.

Отметим, что поражение от Кьезы стало для 40-летнего Фергюсона восьмым подряд. Ранее американец проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и Пэдди Пимблетту.