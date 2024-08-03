Фергюсон установил абсолютный антирекорд UFC по количеству поражений подряд

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон установил абсолютный антирекорд лиги по количеству поражений в одной серии.

Поражение в поединке с соотечественником Майклом Кьезой стало для Фергюсона восьмым подряд. За последние четыре года Тони также уступил таким бойцам, как Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш, Майкл Чендлер, Нейт Диаз, Бобби Грин и Пэдди Пимблетт.

В последний раз Тони побеждал в 2019 году на турнире UFC 238. Тогда его соперником был Дональд Серроне, которого он победил техническим нокаутом (остановкой врача). В UFC Фергюсон дебютировал 1 марта 2011 года. Тони также является одним из рекордсменов лёгкого веса UFC по количеству побед подряд — на его счету их было 12.