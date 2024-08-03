Тони Фергюсон прокомментировал восьмое поражение подряд в UFC

Бывший временный чемпион в лёгком весе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон прокомментировал поражение в поединке с соотечественником Майклом Кьезой, состоявшемся сегодня, 3 августа, на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Знал, что я мог сделать больше сегодня. Я не хочу заканчивать карьеру, я люблю UFC и не хочу выступать где-то ещё. Я не вешаю перчатки на гвоздь, но я вешаю одну, оставляя себе шанс», — сказал Фергюсон после выступления.

Отметим, что поражение от Кьезы стало для 40-летнего Фергюсона восьмым подряд. Ранее американец проиграл соотечественникам Джастину Гэтжи, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину, бразильцу Чарльзу Оливейре, а также британцу Пэдди Пимблетту.