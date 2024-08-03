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Боец RCC Хамзин: Фергюсон — легенда, настоящий наркоман смешанных единоборств

Боец RCC Хамзин: Фергюсон — легенда, настоящий наркоман смешанных единоборств
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Боец RCC Ильяс Хамзин прокомментировал поражение звёздного американского ветерана Тони Фергюсона в поединке с соотечественником Майклом Кьезой на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Видели, как зал приветствовал и провожал Тони? Он легенда нашего спорта, настоящий наркоман смешанных единоборств. Кьеза ждал свой шанс, как только он появился, скорее всего, это была заготовка. Партер — это его территория, хотя и на руках он был сегодня лучше», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Отметим, что поражение от Кьезы стало для 40-летнего Фергюсона восьмым подряд. Ранее американец проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и Пэдди Пимблетту.

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