Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дейвисон Фигейреду победил Марлона Веру решением судей на турнире UFC on ABC 7

Дейвисон Фигейреду победил Марлона Веру решением судей на турнире UFC on ABC 7
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду победил бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Марлона Веру единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Для Дейвисона эта победа стала третьей подряд, а также третьей в легчайшем весе.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду (W)
03 августа 2024, суббота. 23:25 МСК
Марлон Вера
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Напомним, в активе Фигейреду 23 победы, три поражения и одна ничья. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, он победил удушающим приёмом Коди Гарбрандта. На данный момент бразилец идёт на серии из двух побед в легчайшем весе.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем поединке уступил единогласным решением судей Шону О'Мэлли. В его активе 21 победа, девять поражений, а также одна ничья.

Материалы по теме
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби! LIVE
Live
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android