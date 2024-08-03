Дейвисон Фигейреду победил Марлона Веру решением судей на турнире UFC on ABC 7

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду победил бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Марлона Веру единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Для Дейвисона эта победа стала третьей подряд, а также третьей в легчайшем весе.

Напомним, в активе Фигейреду 23 победы, три поражения и одна ничья. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, он победил удушающим приёмом Коди Гарбрандта. На данный момент бразилец идёт на серии из двух побед в легчайшем весе.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем поединке уступил единогласным решением судей Шону О'Мэлли. В его активе 21 победа, девять поражений, а также одна ничья.