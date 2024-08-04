Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет победил Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби

Шара Буллет победил Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретился с поляком Михалом Олексейчуком.

Олексейчук со старта пошёл вперёд, сделав ставку на удары с сильнейшей левой руки. В середине раунда у поляка открылось рассечение после удара локтем.

В начале второго раунда Олексейчук попытался провести тейкдаун, но безуспешно. Магомедов отметился ударом рукой справа. В конце пятиминутки Олексейчук смог повалить соперника, но преимущества не извлёк.

Третий раунд также начался в стойке с преимуществом Магомедова, Олексейчук отметился попыткой тейкдауна в середине раунда и за минуту до конца смог перевести россиянина в партер, где пропустил несколько акцентированных ударов локтями.

Результат поединка: победа Магомедова единогласным решением.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Михал Олексейчук
04 августа 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Михал Олексейчук
Материалы по теме
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби! LIVE
Live
UFC on ABC 7: Шара Буллет и Умар Нурмагомедов побеждают в Абу-Даби! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android