Шара Буллет победил Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретился с поляком Михалом Олексейчуком.

Олексейчук со старта пошёл вперёд, сделав ставку на удары с сильнейшей левой руки. В середине раунда у поляка открылось рассечение после удара локтем.

В начале второго раунда Олексейчук попытался провести тейкдаун, но безуспешно. Магомедов отметился ударом рукой справа. В конце пятиминутки Олексейчук смог повалить соперника, но преимущества не извлёк.

Третий раунд также начался в стойке с преимуществом Магомедова, Олексейчук отметился попыткой тейкдауна в середине раунда и за минуту до конца смог перевести россиянина в партер, где пропустил несколько акцентированных ударов локтями.

Результат поединка: победа Магомедова единогласным решением.