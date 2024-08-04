Шара Буллет вышел на поединок против Михала Олексейчука с флагом России

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вышел на поединок против польского бойца Михала Олексейчука на турнире UFC on ABC 7, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), с российским флагом.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. На данный момент в активе россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Помимо UFC, Магомедов также принимал участие в турнирах под эгидой AMC Fight Nights, а также RCC. Имел титул чемпиона в полутяжёлом и среднем весах.

Ранее брат Шары Буллета оценил стиль Умара и Усмана Нурмагомедовых.