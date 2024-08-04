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Хабиб — о Фергюсоне: он действительно один из лучших бойцов в истории ММА

Хабиб — о Фергюсоне: он действительно один из лучших бойцов в истории ММА
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, вероятно, завершил карьеру после поражения от Майкла Кьезе на турнире UFC on ABC 7.

«Что могу сказать о том, что Тони завершил карьеру? Я не удивился этому, поскольку ему уже 40 лет. Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он действительно один из лучших бойцов в истории ММА. Его жизнь только начинается, поскольку он завершил карьеру в ММА. Сейчас у него будет другая жизнь, которая будет намного лучше. Поверьте мне.

Сожалею ли, что наш поединок не состоялся? Конечно. Потому что мы были в расцвете сил, на пике. Это должен был быть очень интересный бой, но что я могу поделать?! Так вышло, что он пару раз травмировался, я пару раз травмировался. Что есть, то есть. Иногда мы строим планы, но у Всевышнего свой план. И мы на это повлиять не можем», — сказал Хабиб в интервью пресс-службе UFC.

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