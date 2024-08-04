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Шара Буллет вызвал на бой Ника Диаза в октябре

Шара Буллет вызвал на бой Ника Диаза в октябре
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу в поединке с поляком Михалом Олексейчуком на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби.

«Это для меня, можно сказать, родная публика, я хочу драться и завоёвывать как можно больше фанатов. Я здесь новое лицо. Спасибо организации, это организация номер один, Дана, Хантер, Али Абдель-Азиз, спасибо. Ник Диаз, ты ударник, я ударник, давай подерёмся, это интересный бой, Абу-Даби, октябрь!» — сказал Магомедов после выступления.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

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