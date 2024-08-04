Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов встретился с американцем Кори Сэндхагеном.

Бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпел ни одного поражения.

Ранее на этом турнире российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова проиграла американке Сэме Хьюз. Для Виктории это поражение стало первым в профессиональной карьере.

В соглавном бою россиянин Шарабутдин Магомедов встретился с поляком Михалом Олексейчуком. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Самый короткий бой в ММА