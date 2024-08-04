Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над Кори Сэндхагеном на турнире UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7. Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Это было сложнее, чем я ожидал, этот парень реально сильный, он как железо. Я заслужил победу, я побил его в каждом раунде, я пытался перевести его, но у него хорошая защита. Оставалось верить в мою ударку, во втором раунде я почуял, что могу побить его и в ударке. И я сделал это», — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения.

Ранее на этом турнире российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова проиграла американке Сэм Хьюз. В соглавном бою россиянин Шарабутдин Магомедов победил поляка Михала Олексейчука.

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