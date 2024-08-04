«Сегодня он побил меня». Сэндхаген – о поражении в бою с Нурмагомедовым

Американец Кори Сэндхаген прокомментировал поражение в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым в главном бою турнира UFC on ABC 7. Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Я знал, что он хорош, сегодня он побил меня, я это признаю. Поздравляю, он очень очень хороший боец. Теперь ему драться за пояс, скорее всего, он победит. И потом как-нибудь я доберусь до него», — сказал Сэндхаген после боя.

Умар Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения. Кори Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед. Американец прервал победную серию в UFC из трёх боёв.

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