Судейские записки боя Шара Буллет — Олексейчук

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7. Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретился с поляком Михалом Олексейчуком.

Опубликованы судейские записки боя россиянина и поляка.

Фото: UFC

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. Всего в активе россиянина 18 побед и ни одного поражения в ММА.

Помимо UFC, Магомедов также принимал участие в турнирах под эгидой AMC Fight Nights, а также RCC. Имел титул чемпиона в полутяжёлом и среднем весах.