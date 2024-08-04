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«Плачьте, ребята». Умар Нурмагомедов обратился к критикам после победы над Сэндхагеном

«Плачьте, ребята». Умар Нурмагомедов обратился к критикам после победы над Сэндхагеном
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Россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что хочет титульный боя после победы над американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7. Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов (W)
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Я хочу драться за пояс, мне всё равно, кто выиграет из этих двух жертв тик-тока, Мераб или О'Мэлли — мне всё равно. Теперь, ребята, рассказывайте всем, как я никого не побил. Кори был вторым номером. Плачьте, ребята», — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов одержал 18 победу подряд, не потерпел ни одного поражения. Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед.

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