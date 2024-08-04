«Плачьте, ребята». Умар Нурмагомедов обратился к критикам после победы над Сэндхагеном

Россиянин Умар Нурмагомедов заявил, что хочет титульный боя после победы над американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7. Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Я хочу драться за пояс, мне всё равно, кто выиграет из этих двух жертв тик-тока, Мераб или О'Мэлли — мне всё равно. Теперь, ребята, рассказывайте всем, как я никого не побил. Кори был вторым номером. Плачьте, ребята», — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов одержал 18 победу подряд, не потерпел ни одного поражения. Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол