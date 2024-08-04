3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов победил с американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. В соглавном поединке турнира непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выиграл поединок у полякв Михала Олексейчука также единогласным решением.

Все результаты турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби:

Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)

Шарабутдин Магомедов победил Михала Олексейчука единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Дейвисон Фигейреду победил Марлона Веру единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Майкл Кьеза победил Тони Фергюсона удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:44)

Маккензи Дерн победила Лупиту Годинес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Хоэль Альварес победил Элвеса Бренера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:36)

Азамат Мурзаканов победил Алонзо Менифилда нокаутом (Раунд 2, 3:18)

Кауе Фернандес победил Мохаммада Яхью техническим нокаутом (Раунд 1, 4:45)

Шамиль Газиев победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Гурам Кутателадзе победил Джордана Вученича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Сэм Хьюз победила Викторию Дудакову раздельным решением (29-28, 29-28, 27-30)

Джей Херберт победил Роландо Бедойя единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Седрик Дюма победил Денис Тюлюлин единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Главные победы Фёдора Емельяненко: