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Результаты турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби

Результаты турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби
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3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов победил с американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. В соглавном поединке турнира непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выиграл поединок у полякв Михала Олексейчука также единогласным решением.

Все результаты турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби:

  • Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)
  • Шарабутдин Магомедов победил Михала Олексейчука единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Дейвисон Фигейреду победил Марлона Веру единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
  • Майкл Кьеза победил Тони Фергюсона удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:44)
  • Маккензи Дерн победила Лупиту Годинес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Хоэль Альварес победил Элвеса Бренера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:36)
  • Азамат Мурзаканов победил Алонзо Менифилда нокаутом (Раунд 2, 3:18)
  • Кауе Фернандес победил Мохаммада Яхью техническим нокаутом (Раунд 1, 4:45)
  • Шамиль Газиев победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Гурам Кутателадзе победил Джордана Вученича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Сэм Хьюз победила Викторию Дудакову раздельным решением (29-28, 29-28, 27-30)
  • Джей Херберт победил Роландо Бедойя единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Седрик Дюма победил Денис Тюлюлин единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
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