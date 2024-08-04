Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 3 августа

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3 августа на Олимпиаде в Париже прошёл очередной соревновательный день по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами боёв.

Мужчины. До 57 кг. 1/4 финала;

Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Хосе Кильес Бротонс (Испания) — 5:0 WP

Карло Паалам (Филиппины) — Чарли Сеньор (Австралия) — 2:3 WP

Джамал Харви (США) — Мунарбек Сеитбек Уулу (Киргизия) — 2:3

Судаи Харада (Япония) — Хавьер Ибаньес Диас (Болгария) — 0:5

Мужчины. До 71 кг. 1/4 финала;

Рами Мофид Киван (Болгария) — Омари Джонс (США) – 0:5 WP

Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) — Николай Тертерян (Дания) — 5:0 WP

Женщины. До 50 кг. 1/4 финала;

У Юй (Китай) — Чутхамат Раксат (Таиланд) — 5:0

Ингрит Лорена Валенсия Виктория (Колумбия) — Назим Кызайбай (Казахстан) — 1:4

Женщины. До 66 кг. 1/4 финала;

Чэнь Нин Чинь (Китайский Тайбэй) — Навбахор Хамидова (Узбекистан) — 5:0

Ошин Дерьё (Бельгия) — Ян Лю (Китай) — 0:5

Женщины. До 60 кг. 1/2 финала.

Ян Вэньлю (Китай) — У Ши-И (Китайский Тайбэй) 5:0

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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