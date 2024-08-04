Стал известен лучший бой вечера на турнире UFC on ABC 7

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов победил с американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. В соглавном поединке турнира непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выиграл поединок у поляка Михала Олексейчука также единогласным решением.

По итогам турнира были назначены обладатели денежных бонусов в размере $ 50 тысяч. Лучшим боем вечера стал поединок россиянина Шарабутдина Магомедова с поляком Михалом Олексейчуком. Лучшее выступление вечера – Хоэль Альварес и Азамат Мурзаканов.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

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