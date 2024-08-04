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Усман Нурмагомедов опубликовал пост по случаю победы Умара над Сэндхагеном в UFC

Усман Нурмагомедов опубликовал пост по случаю победы Умара над Сэндхагеном в UFC
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усман Нурмагомедов опубликовал пост на странице в социальной сети, где отреагировал на победу россиянина Умара Нурмагомедова над американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7. Напомним, претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов (W)
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Бежать можно, но не спрячешься! Его пришествие, следующий чемпион в легчайшем весе. Огромное спасибо за гостеприимство и поддержку нашей команды», — написал Нурмагомедов на странице в соцсети после боя.

Фото: Фото из личного архива Умара Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения.

Ранее на этом турнире российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова проиграла американке Сэм Хьюз. В соглавном бою россиянин Шарабутдин Магомедов победил поляка Михала Олексейчука.

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