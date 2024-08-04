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В Крыму задержали подозреваемых в избиении чемпиона России и Европы Дмитрия Двали

В Крыму задержали подозреваемых в избиении и нанесении тяжёлой травмы глаза чемпиона России и Европы Дмитрия Двали.

«Прокуратура города Феодосии передала уголовное дело, возбуждённое по факту нанесения телесных повреждений чемпиону России по боксу и его знакомому в ходе конфликта в городе Феодосии, для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительной информации, в конфликте участвовало не менее восьми человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ ( причинение тяжкого вреда здоровью).

Расследование уголовного дела продолжается, ход контролируется прокуратурой Крыма», — говорится в сообщении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, 23-летний российский боксёр, успевший стать за свою карьеру чемпионом России и Европы, Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии.

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