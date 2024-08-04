Шара Буллет прокомментировал победу над Олексейчуком на турнире UFC в Абу-Даби

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о победе над поляком Михалом Олексейчуком в соглавном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Непростой был бой на самом деле. Поляки — очень крепкие соперники, несдающиеся. Но сегодня победа была на стороне России. Россия чемп», — приводит слова Магомедова пресс-служба UFC.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. Всего в активе россиянина 18 побед и ни одного поражения в ММА.

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