Хабиб высказался о победе Умара Нурмагомедова в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил победу Умара Нурмагомедова в бою с американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7.

«По пятибалльной? Четыре. Его оппонент был очень силён, второй номер в мире, он бился за титул чемпиона. Он один из лучших в этом дивизионе. Думаю, Умар готов к титульному бою. Конечно, это титульник, не знаешь чего ждать, это очень большой бой, большой турнир. И в его дивизионе сейчас чемпион Шон О'Мэлли — очень хороший оппонент. Если в UFC захотят этого, Умар будет готов», — приводит слова Хабиба UFC Eurasia.

Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Почему Хабиб – главная звезда ММА