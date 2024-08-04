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Хабиб высказался о победе Умара Нурмагомедова в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC

Хабиб высказался о победе Умара Нурмагомедова в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил победу Умара Нурмагомедова в бою с американцем Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов (W)
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«По пятибалльной? Четыре. Его оппонент был очень силён, второй номер в мире, он бился за титул чемпиона. Он один из лучших в этом дивизионе. Думаю, Умар готов к титульному бою. Конечно, это титульник, не знаешь чего ждать, это очень большой бой, большой турнир. И в его дивизионе сейчас чемпион Шон О'Мэлли — очень хороший оппонент. Если в UFC захотят этого, Умар будет готов», — приводит слова Хабиба UFC Eurasia.

Претендентский бой продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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