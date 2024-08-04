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Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова после 12 раундов, 4 августа 2024

Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова в бою за два чемпионских пояса
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В ночь с 3 на 4 августа в американском Лос-Анджелесе прошёл большой вечер профессионального бокса в рамках серии Riyadh Season. Главным событием мероприятия стал титульный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом (США) и действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (Узбекистан). На кону в этом бою также стоял временный титул WBO.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Теренс Кроуфорд (W) — Исраил Мадримов
04 августа 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Теренс Кроуфорд
Окончено
UD
Исраил Мадримов

Поединок продлился 12 полных раундов. Победа в этом бою и два чемпионских пояса остались за Кроуфордом, который одержал верх единогласным решением судей. Итоговый счёт поединка на судейских записках — 116-112, 115-113 и 115-113 в пользу американского боксёра.

Для Исраила Мадримова это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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