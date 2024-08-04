Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон сцепились на трибуне перед боем Кроуфорд — Мадримов

Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко и непобеждённый чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон сцепились на трибуне перед началом боя Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса. В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.