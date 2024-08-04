Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 4 августа

Сегодня, 4 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной соревновательный день в боксе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Поединки проведут как представители мужских, так и женских национальных команд.

12:00. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;

12:32. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;

13:04. Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;

13:20. Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;

13:36. Мужчины. До 63,5 кг. 1/2 финала;

13:52. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;

14:08. Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала;

16:30. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;

17:02. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;

17:34. Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;

17:50. Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;

18:06. Мужчины. До 63,5 кг. 1/2 финала;

18:22. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;

18:38. Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде в Париже, произошедшего в бою между алжиркой Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини.