Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 4 августа

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 4 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной соревновательный день в боксе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Поединки проведут как представители мужских, так и женских национальных команд.

12:00. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;
12:32. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;
13:04. Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;
13:20. Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;
13:36. Мужчины. До 63,5 кг. 1/2 финала;
13:52. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;
14:08. Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала;
16:30. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;
17:02. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;
17:34. Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;
17:50. Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;
18:06. Мужчины. До 63,5 кг. 1/2 финала;
18:22. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;
18:38. Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде в Париже, произошедшего в бою между алжиркой Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини.

Материалы по теме
Бах заявил о недопустимости травли проваливших тест на тестостерон боксёрш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android