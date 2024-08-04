Опубликована статистика по ударам в бою Кроуфорд — Мадримов

Стала известна статистика по ударам в боксёрском поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом (США) и действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (Узбекистан). На кону в этом бою также стоял временный титул WBO.

По общему показателю нанесённых ударов за поединок лидирует представитель Узбекистана. В процентном соотношении Мадримов успешно донёс до визави 30,5% ударов, а Кроуфорд — 21,9%.

Фото: Compubox

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе и стал главным событием на турнире серии Riyadh Season. Бой продлился 12 полных раундов. Победа в этом бою и два чемпионских пояса остались за Кроуфордом, который одержал верх единогласным решением судей. Итоговый счёт поединка на судейских записках — 116-112, 115-113 и 115-113 в пользу американского боксёра.

Для Исраила Мадримова это поражение стало первым в профессиональной карьере.