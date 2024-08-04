Пётр Ян готов подраться с Дейвисоном Фигейреду

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян готов подраться с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Мне это нравится», — написал Пётр на своей странице в социальных сетях, ответив фанату, который предложил организовать поединок между Яном и Фигейреду.

Напомним, вчера, 3 августа, Дейвисон Фигейреду победил бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорца Марлона Веру единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Для Дейвисона эта победа стала третьей подряд, а также третьей в легчайшем весе.

Свой последний поединок Пётр провёл на UFC 299 против китайского бойца смешанных единоборств, выступающего в легчайшем весе, Сонг Ядонга. Бой продлился все пять раундов, но победу судейским решением одержал российский боец, занимающий третью строчку рейтинга в легчайшем весе.