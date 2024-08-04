Умар: за свои 17 боёв я не получал столько ущерба, сколько в бою с Сэндхагеном

Топовый непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов сомневается в том, что сможет страховать титульный поединок между чемпионом UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли и грузинским проспектом Мерабом Двалишвили, поскольку получил серьёзный ущерб в бою с Кори Сэндхагеном.

«Выйду ли я на замену, если кто-то из пары Двалишвили и О'Мэлли не сможет биться? Это уже через месяц, посмотрим по состоянию здоровья. За свои 17 боёв я не получал столько ущерба, сколько получил в поединке с Сэндхагеном. Но не думаю, что кто-то сольётся с этого боя. Мераб ждал его слишком долго, даже если Шон даже сольётся, Двалишвили будет выгоднее подождать и драться за пояс, чем провести схватку со мной», — сказал Умар журналистам на пресс-конференции после боя.