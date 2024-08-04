«Я сказал ему: «Окей, давай драться прямо сейчас». Ломаченко — о перепалке со Стивенсоном

Чемпион мира по боксу по версиям IBO и IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко рассказал о перепалке с непобеждённым обладателем титула чемпиона мира по боксу по версии WBC в лёгком дивизионе американцем Шакуром Стивенсом.

«Шакур просто хочет денег. Он спрашивал у меня о бое. Хочет использовать меня, чтобы заработать деньги. Вот и всё. Я сказал ему: «Окей, давай драться прямо сейчас». Буду ли я рассматривать этот бой, когда вернусь в ринг? Конечно», — приводит слова Ломаченко портал DAZN.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса. В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.