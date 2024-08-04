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Райан Гарсия: пошёл ты, Кроуфорд. Твои поединки — это кража денег из бокса

Райан Гарсия: пошёл ты, Кроуфорд. Твои поединки — это кража денег из бокса
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Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия обратился к обладателю временного титула WBO и абсолютного титула WBA в первом среднем весе соотечественнику Теренсу Кроуфорду после его победы над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым.

«Пошёл ты, Кроуфорд. Твои поединки – это кража денег из бокса. Ты ничего не привносишь в спорт», — написал Райан Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Теренсом и Исраилом продлился 12 полных раундов. Американский боксёр победил единогласным решением судей. Итоговый счёт поединка на судейских записках — 116-112, 115-113 и 115-113 в пользу Кроуфорда. Для Исраила Мадримова это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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