Райан Гарсия: пошёл ты, Кроуфорд. Твои поединки — это кража денег из бокса

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия обратился к обладателю временного титула WBO и абсолютного титула WBA в первом среднем весе соотечественнику Теренсу Кроуфорду после его победы над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым.

«Пошёл ты, Кроуфорд. Твои поединки – это кража денег из бокса. Ты ничего не привносишь в спорт», — написал Райан Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Теренсом и Исраилом продлился 12 полных раундов. Американский боксёр победил единогласным решением судей. Итоговый счёт поединка на судейских записках — 116-112, 115-113 и 115-113 в пользу Кроуфорда. Для Исраила Мадримова это поражение стало первым в профессиональной карьере.