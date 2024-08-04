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Экс-претендент на титул UFC готов подраться с Шарой Буллетом в декабре

Экс-претендент на титул UFC готов подраться с Шарой Буллетом в декабре
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори выразил готовность подраться с известным российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Я против Шары в декабре», — написал Марвин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня на турнире UFC on ABC 7, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), Шара Буллет победил единогласным решением судей польского бойца Михала Олексейчука. Их бой был соглавным на турнире. На поединок Шара выходил с российским флагом.

В последнем поединке, который состоялся 17 июня 2023 года, Марвин Веттори разделил октагон с американцем Джаредом Каннонье. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Джареда единогласным решением судей.

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