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Кремлёв — о нападении на Двали: эта никчёмная нечисть будет найдена и наказана по закону

Кремлёв — о нападении на Двали: эта никчёмная нечисть будет найдена и наказана по закону
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Российский спортивный функционер, глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал нападение на своего соотечественника 23-летнего боксёра, чемпиона России и Европы Дмитрия Двали.

«Касаемо темы с Дмитрием Двали. Он поступил достойно, по-мужски, стараясь спасти молодого парня. И спас!

А эта никчёмная нечисть, которая толпой решила показать своё превосходство, не думая головой, потому что, видимо, нечем думать, будет найдена и наказана по всей строгости закона. Ни один выродок не сможет избежать наказания, мы это гарантируем!

Мы своих не бросаем. К сожалению, Дима сейчас в непростой ситуации, но мы сделаем всё возможное. Ему и его семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

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