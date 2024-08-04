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Сидельников: Шара порадовал, но видно, что вышел на коротком уведомлении

Сидельников: Шара порадовал, но видно, что вышел на коротком уведомлении
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал выступление соотечественника и бойца UFC, который дерётся в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с поляком Михалом Олексейчуком на турнире UFC on ABC 7.

«Тяжёлый был бой для Шары, на самом деле, но молодец. Порадовал, хороший бой провёл. Олексейчук дал достойный отпор, но было видно, что Шара вышел на коротком уведомлении. Он подустал после второго раунда. Плюс, как многие говорят, нужно подтягивать партер. Стойка хорошая, ничего не скажешь. Чувствительные ноги, хорошие, быстрые. Но партер, борьбу нужно подтягивать», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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