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Сидельников оценил перспективы Шары Буллета в поединках с бойцами из топ-15 UFC

Сидельников оценил перспективы Шары Буллета в поединках с бойцами из топ-15 UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил перспективы соотечественника и бойца UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединках с представителями топ-15 UFC.

«Перспективы в боях с топ-15 у Шары точно есть. А вот топ-10… Я так понимаю, у него есть определённые проблемы со здоровьем, всем известные, и, как Дана Уайт уже сказал, что у него не будет боёв в Америке. А все мы прекрасно понимаем, что если выходить на высокий уровень, то нужно драться в США. Абу-Даби есть, да, но там не так часто турниры», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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